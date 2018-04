Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca nu a recunoscut niciodata public ca ar fi complexata de nasul ei, iata ca intr-un final Delia s-a decis sa-și faca ceva imbunatațiri. Ea a publicat o poza din profil din care se vede schimbarea. Sa zicem ca Delia nu o fi fan operații estetice, dar nici nu credem ca este straina de […] The…

- Principalul aeroport din Libia a fost atacat de rachete iar un avion a fost avariat in timp ce se pregatea de decolare, conform unui purtator de cuvant al Fortelor Speciale de Prevenire a Atacurilor (Rada), chiar in ziua in care delegatiile ONU si ale Frantei au ajuns in capitala Tripoli pentru a discuta…

- Romanița Iovan a facut cateva dezvaluiri in premiera, la patru ani de la moartea soțului ei, Adrian Iovan, in accidentul de avion din Munții Apuseni. Ea a spus cum a reușit sa depașeasca momentul. „Nu ca s-a schimbat mult viața mea, s-a schimbat cu 180 de grade. Și percepția despre viața este diferita.…

- Intamplator președintele Donald Trump a avut nevoie de mai bine de 15 luni pentru a prelua puterea conferita de poporul american. Acest lucru a avut loc in noaptea de joi spre vineri, cand Donald Trump l-a schimbat pe consilierul pentru Securitate Naționala, H.R. McMaster, cu fostul ambasador al Statelor…

- Lupta pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal (FRF) intre Ionut Lupescu si Razvan Burleanu se anunța una foarte echillibrata. Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani, și-a exprimat punctul de vedere vis-a-vis de diaputa dintre cei doi și anticipeaza o lupta stransa. „Nu sunt eu cel care…

- FC Botoșani va debuta in play-out vineri cu Juventus București. Moldovenii sunt deciși sa nu cedeze niciun punct in acest play-out avand in vedere ca au ca obiectiv locul 7. „Va fi un meci de lupta. Nu știu cat de dificil va fi acest meci dar ma aștept la un meci de lupta. Nu știu […] The post Jucatorii…

- Criminalul de la Psihiatria Slatina, Gheorghe Ghenea, a fost inmormantat, marti, in comuna natala Brebeni, fara slujba, avand in vedere ca acesta si-a luat viata dupa ce a ucis-o pe asistenta Ramona Cosmescu. Și femeia, asistenta pe care Ghenea a ucis-o cu mai multe lovituri de cuțit, a fost inmormantata,…

- Lidia Buble a fost deseori criticata pentru nasul ei considerat puțin cam….mare și a fost indemnata sa-și faca o operație estetica. Cantareața a spus de multe ori ca este extrem de mandra de nasul ei și are de gand sa-l lase exact așa. Ce spune insa altcineva aflat de cealalta parte a ”baricadei”: Iata…