Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea de stat rusa l-a acuzat duminica pe seful Wagner, Evgheni Prigojin, ca si-a iesit din minti dupa ce a primit miliarde din banii publici, ilustrand noua naratiune a puterii asupra grupului paramilitar de la revolta sa esuata, noteaza AFP.

- Televiziunea rusa de stat l-a acuzat pe Evgheni Prigojin, șeful mercenarilor Wagner, ca si-a pierdut mintile dupa ce a primit sute de miliarde de ruble din banii publici, ilustrand noua naratiune a puterii asupra grupului paramilitar de la revolta sa esuata. Propaganda rusa a ajuns sa-i conteste pana…

- Televiziunea de stat rusa a realizat un material amplu in care l-a acuzat pe șeful companiei militare private Wagner, Evgheni Prigojin, ca și-a ieșit din minți dupa ce a incasat miliarde din banii publici

- Șeful PMC Wagner, Evgheni Prigojin, a fost vazut la hotelul Green City din Minsk, potrivit mai multor canale Telegram, inclusiv BRIEF. Acesta este singurul hotel din Belarus ale carui ferestre nu se deschid, asta pentru ca este construit pe sistemul cladirilor de birouri.In ultimii ani, mai mulți…

- Luni, 26 iunie, Vladimir Putin s-a adresat mercenarilor Wagner, la o zi dupa plecarea lui Evgheni Prigojin, conducatorul mercenarilor Wagner. Liderul de la Kremlin le-a dat un ultimatum: ”semnați cu Ministerul Apararii, sau mergeți in Belarus!”. Vladimir Putin, ultimatum pentru luptatorii Wagner In…

- Revolta efemera a gruparii paramilitare ruse Wagner impotriva Kremlinului este "prima etapa a dezmembrarii" regimului presedintelui rus Vladimir Putin, avertizeaza duminica secretarul Consiliului National ucrainean al Securitatii si Apararii, Oleksii Danilov, relateaza CNN. Seful Wagner, Evgheni Prigojin,…

- Evgheni Prigojin, care a condus o tentativa de lovitura de stat militara in Rusia, va pleca in Belarus, a anuntat Kremlinul sambata seara, care l-a iertat de dosarul penal deschis in timpul zilei. Șeful Wagner se va retrage in Belarus, președintele Lukașenko fiind felicitat de Vladimir Putin pentru…

- Razboi in Ucraina, ziua 432. Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a estimat ca Ucraina va declanșa mult-așteptata contraofensiva "catre jumatatea lunii mai". Implicat in luptele de la Bahmut, șeful Wagner avertizeaza ca, pentru Rusia, contraofen