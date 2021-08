Instanta a decis ca acuzatul sa nu se mai apropie la sub 200 de metri de fosta sotie sau de locuinta ei, dar ca are voie sa se intalneasca in continuare cu fetitele sale Un iesean nu se va mai putea apropia de fosta sotie dupa ce a insultat-o si l-a atacat pe actualul iubit al acesteia. Judecatorii nu i-au interzis totusi sa-si vada in continuare copiii. Maria P. a reclamat faptul ca, la sfarsitul luni trecute, dupa ce-si luase copiii in vizita, fostul sau sot, Mitica T., a sunat-o si a inceput sa-i aduca injurii si sa o ameninte. I-ar fi spus ca ii va da foc, ca o va stropi cu acid sulfuric,…