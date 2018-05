Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu un an, 22 de persoane si-au pierdut viata dupa ce un dispozitiv explozibil a fost detonat la finalul concertului Arianei Grande. Ce mesaj emoționant a publicat vedeta pe retelele de socializare. Ariana Grande a postat un mesaj pe Twitter la un an de la atentatul din timpul concertului sau…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineața, in Timiș, in urma caruia doua persoane au murit, iar alte trei au fost ranite. Doua mașini s-au ciocnit pe DN6, la cinci kilometri de Lugoj, in apropiere de localitatea Gavojdia, informeaza lugojinfo.ro. O mașina cu numere de Bulgaria care circula dinspre…

- Adolescentul de 17 ani care a ucis o alta tanara de 18 ani, cu 30 de lovituri de cutit, suferea de anxietate si depresie. Acesta provenea dintr-o familie monoparentala si traia cu sora sa intr-un apartament din Botosani.

- Denisa Nechifor a vorbit despre drama prin care trece prietena sa Anamaria Prodan dupa ce Ionela Prodan a murit. Denisa Nechifor a izbucnit in lacrimi in momentul in care a vorbit despre prietena sa si despre pierderea suferita.

- Singurul supraviețuitor al accidentului din Neamț soldat cu noua victime a fost șocat atunci cand a aflat ca toți ceilalți oameni alaturi de care era in microbuz au murit. "Toți au murit? Toți? Toți?", a intrebat, printre lacrimi, barbatul.

- Andrei Gheorghe a murit. Jurnalistul Andrei Gheorghe, 56 de ani, a fost gasit mort ieri noapte, în baia locuinței sale din Voluntari, de un barbat care avea grija de casa lui. Apelul la 112 a fost dat la ora 22:15.

- Mama unei fete de 15 ani care a murit in atacul terorist la Manchester Arena a ramas șocata dupa ce a descoperit ca un utilizator Facebook a creat un cont fals folosind fotografia fiicei sale. Imaginea principala a profilului contului fals este cea a lui Olivia Campbell-Hardy in uniforma școlara.…

- Fostul lider al trupei Oasis Liam Gallagher a sustinut miercuri seara un recital la gala Brit Awards in memoria celor care au murit in atentatul de la Manchester Arena de anul trecut, relateaza EFE. Gallagher a interpretat piesa 'Live Forever' al fostei trupe Oasis, inclusa in…