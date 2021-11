Stiri pe aceeasi tema

- Un caine abandonat, care a devenit vedeta pe internet in China, a fost vandut la licitație pentru 160.000 de yuani, adica aproximativ 25.000 de dolari. Cainele din rasa Shiba Inu, care a primit numele Deng Deng, fusese lasat la un centru de dresaj pentru animale de companie in urma cu șapte ani, insa…

- Tragedia a avut loc astazi, 4 noiembrie, in Mangalia, județul Constanța. Un baiețel in varsta de trei ani a murit dupa ce a fost mușcat de cap de propriul caine deținut de familie. In urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal, informeaza publicația locala Ziua de Constanța.Potrivit sursei…

- O femeie in varsta de 42 de ani a murit dupa ce și-a salvat cele doua fetițe din gura unui caine violent. Aceasta acceptase sa gazduiasca animalul la ea acasa. Amber LaBelle din Myrtle Point, SUA, a fost ucisa de un caine in dimineața zilei de 24 septembrie, in casa in care locuia alaturi de cele doua…

- Politistii din municipiul Brad, judetul Hunedoara, au intocmit dosar penal pentru ranirea si schingiuirea unui caine, dupa ce stapanul acestuia l-a intepat cu o furca. Animalul a fost internat intr-o clinica de specialitate, iar proprietarul a fost internat intr-un spital de neuro-psihiatrie. „Politistii…

- Autoritatile investigheaza moartea tragica a unei femei care a cazut pe sinele unui metrou, luni dupa-amiaza. O femeie care avea un caine legat la brau cu o lesa, a fost tarata de un metrou din San Francisco care pleca din statie, au declarat marti oficialii. Amy Adams, in varsta de 41 de ani era pe…

- Sermet, Doga, Damla și Kardelen ingrijesc cainii din adaposturile ASPA din București. Se joaca cu ei, ii hranesc și ii pregatesc pentru viitoarele familii care ii vor adopta. Cei patru tineri studenți de 20 și un pic de ani vin dintr-o țara care are ea insași un trecut negru al gestionarii animalelor…

- Secretarul britanic de externe Dominic Raab a recunoscut ca nu ar fi parasit Marea Britanie daca ar fi stiut ce se va intampla in Afganistan in weekend, in urma unor informatii ca el a ramas in vacanta pana duminica noapte, relateaza marti DPA. Ministrul de externe britanic a fost vazut relaxandu-se…

- Când polițistul a observat câinele ranit i-a sarit în ajutor. Animalul suferea de o afecțiune la un picior și era parasit, așa ca Adrian, polițistul, s-a asigurat ca va primi îngrijiri medicale de specialitate, dar și ca va avea…