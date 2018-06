Stiri pe aceeasi tema

- Politia a confirmat ca o femeie ofiter l-a impuscat mortal pe autorul atacului dupa ce acesta injunghiase un barbat aflat in tren in gara centrala din Flensburg, un oras german situat in apropierea granitei cu Danemarca.Politista care l-a impuscat pe atacator era in uniforma, dar in afara…

- O femeie și-a impușcat mortal din greșeala fiica de doi ani. Incidentul s-a petrecut intr-un hotel din Cleveland, anunța poliția americana citata de ABC News. Poliția din Wickliffe, Ohio, a explicat ca mama copilului curața arma cand a scapat-o și s-a descarcat lovind-o pe fetița care era n aceeași…

- Un barbat imbracat foarte sumar a impuscat mortal trei oameni si a ranit cel putin alti patru duminica intr-un local de la periferia orasului american Nashville, statul Tennessee, a indicat politia citata de Reuters si AFP. Incidentul s-a produs la ora locala 03.25. Barbatul, care purta…

- Politia din orasul german Fulda a comunicat ca un individ a fost împuscat mortal dupa ce acesta a atacat cu pietre si o bâta angajatii unei brutarii si mai multi ofiteri de politie. Autoritatile au transmis ca politistii au intervenit dupa ce au primit un apel vineri…

- Un barbat care a agresat și ranit mai multe persoane, vineri dimineața, in fața unui magazin de paine din localitatea germana Fulda a fost impușcat mortal de autoritați. Incidentul a avut loc, in noaptea de jos spre vineri, la ora locala 04.20, inainte de deschiderea magazinului, conform Agerpres.…

- Politisti din New York au impuscat mortal miercuri dupa-amiaza in Brooklyn un afro-american despre care au crezut ca este inarmat, dar de fapt arma era o simpla teava de metal, relateaza Reuters si AFP. Incidentul a generat noi tensiuni in cartier, pe fondul controverselor inca vii legate de excesele…

- Un agent de politie rutiera a impuscat, joi, accidental, un barbat pe care il urmarea in zona industriala a municipiului Vaslui. Barbatul urmarit a fost ranit in zona capului, fiind ulterior transportat la spital in stare grava, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Incidentul…