Și-a omorât iubita pentru că aceasta voia să schimbe postul TV Tragedia s-a petrecut in Iași, unde un barbat și-a omorat iubita pentru ca ii cerea sa schimbe postul TV la care se uita. In urma celor intamplate, barbatul a fost condamnat la șase ani de inchisoare și trei ani nu are voie sa intre in localuri in care se servește alcool. Crima s-a petrecut pe 10 martie, dupa ce barbatul s-a intors de la serviciu și a baut cu fratele sau pana a venit acasa și iubita lui, scrie Ziarul de Iași . Noaptea, cei doi s-au retras in dormitor, unde el a a deschis televizorul și a inceput sa se uite pe un post TV care nu era insa și pe placul iubitei, care a inceput sa-l… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

