Și-a luat primarul Turc mașină nouă!? „Șapca-n cap, pantofi in picioare, Parchez unde vreau, sunt primaru’ cel mai tare!” Ce mai avem noi nevoie de grupuri precum „Ai parcat ca un bou”, din moment ce nu li se face rușine nici daca-s primari? Și ca s-o vada toata lumea, uitați, este ea. Chiar ea. Oficial, in direct și in reluare, ca la Dan Diaconescu Direct: Mașina primarului Turc! Un cetațean de buna credința, cititor Bistriteanul.ro, ne spune ca l-a vazut la volan chiar pe edilul Bistriței. Mașina mare, de teren, spațioasa, comoda… Ce sa mai, domnule! Avem primar cu bolid calumea, ca nu se poate face de cacat cu cine știe ce rabla… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

