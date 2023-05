Și-a lovit străbunica în cap cu toporul, pentru că nu a vrut să îi dea pensia Un tanar și-a lovit strabunica in cap cu un topor de batut carnea, deoarece aceasta ar fi refuzat sa ii dea pensia. Dupa ce a ramas singur cu strabunica, de 86 de ani, i-a cerut pensia. Fiindca a fost refuzat, adolescentul s-a dus la bucatarie și a luat toporul de carne. El a lovit-o pe […] The post Și-a lovit strabunica in cap cu toporul, pentru ca nu a vrut sa ii dea pensia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

