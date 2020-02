Și-a lovit soția cu un cuțit. Bărbat din Șibot, cercetat pentru violență în familie Un barbat din comuna Șibot este cercetat penal pentru violența in familie dupa ce s-a certat cu soția și a ințepat-o cu un cuțit, in antebraț. I-a provocat doar leziuni minore. Potrivit IPJ Alba, miercuri, in jurul orei 13.30, polițiștii Secției 2 Politie Rurala Vințu de Jos au fost sesizați, prin 112, de catre un […] Citește Și-a lovit soția cu un cuțit. Barbat din Șibot, cercetat pentru violența in familie in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

