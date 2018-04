Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care și-a dus Mercedesul S63 AMG la unul dintre service-urile companiei a uitat de camera de filmat montata pe bordul mașinii. Acesta a descoperit cu stupoare ce faceau mecanicii cu bolidul in valoare de 170.000 de euro. Incidentul s-a petrecut in Canada in anul 2015, dar barbatul susține și…

- Un barbat din Canada a ramas la propriu fara cuvinte atunci cand și-a luat mașina de la service. Automobilul, un Mercedes S63 AMG, a fost dus chiar la unul dintre service-urile companiei din Mississauga.

- Un albaiulian, șofer al unei firme de curierat din Alba Iulia, a suferit o paguba de 3.000 de lei, dupa ce a lasat mașina deschisa și nesupravegheata. ”Mi-a fost furata o suma de 3.000 de lei in timpul serviciului, in timp ce lucram pe strada Nicolae Balcescu, ca și curier. Am fost sa livrez un […]

- Momente de groaza pentru niște turiști care voiau sa se bucure de frumusețile din Parcul Național Serengeti. Un ghepard s-a urcat in mașina și a zabovit mai bine de zece minute, curios de apariția obiectului neobișnuit. Un altul s-a urcat pe capota și i-a urmarit pe turiști prin parbriz. Niște turiști…

- Traficul pe strada Transilvaniei a fost dirijat timp de cateva minute bune de echipaje ale Politiei Rutiere, din cauza unui incident in care a fost implicat un autoturism marca BMW X5. Masina s-a aprins, in mers, in timp ce se deplasa in zona Fabricii de Bere.

- Traficul pe strada Transilvaniei a fost dirijat timp de cateva minute bune de echipaje ale Poliției Rutiere, din cauza unui incident in care a fost implicat un autoturism marca BMW X5. Mașina s-a aprins, in mers, in timp ce se deplasa in zona Fabricii de Bere. La puțin timp dupa ce și-a luat mașina…

- Din cercetarile politistilor rutieri, soferul de 34 de ani a mers inapoi cu duba pe aleea amenajata special pentru descarcarea marfurilor. In acel moment, a acrosat cu spatele muncitorul de 49 de ani care vorbea la telefon si nu a observat ca duba se indrepta spre el. De altfel, soferul…

- ACCIDENT GRAV la Viseu de SUS in urma cu cateva minute! ȘOFERUL vinovat a fugit de la locul accidentului. O MAȘINA facuta PRAF Politistii au fost sesizati ca la Viseu de Sus a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute. Din informatiile primite o masina se afla rasturnata…