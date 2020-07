Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in parcarea unui hypermarket de pe strada Independenței din Bistrița. Un biciclist rupt de beat a intrat pe contrasens și a intrat in coliziune cu o mașina care circula regulamentar. Un biciclist a fost accidentat de o mașina in parcarea unui hypermarket de pe bulevardul…

- Mașina este produsa de compania chineza Changzhou Xili Car Industry. Motorul produce doar echivalentul a 1,16 CP. Atinge o viteza maxima de 30 de km/h și este dotata cu de aer condiționat, suspensie independenta, radio și camera de marșarier. Varianta cu baterii de capacitate mai mare poate ajunge la…

- In cursul acestei dimineți, la intarea in Cluj dinspre Turda, a fost descoperit un autoturism accidentat destul de serios. Șoferul l-a parasit, lasandu-l acolo! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pericol de inundații in lunca Nistrului. Un barbat de 31 de ani din Parcani, raionul Slobozia, a avut nevoie de intervenția salvatorilor dupa ce și-a lasat automobilul pe malul raului in timp ce a mers la pescuit.

- Proprietarul unui caine a fost sanctionat de jandarmii din cadrul Detasamentului 1 Mobil Bistrita, dupa ce mai multi trecatori au semnalat prin intermediul 112, faptul ca patrupedul se afla nesupravegheat pe strada Nicolae Titulescu din municipiul Bistrita. Avand in vedere faptul ca animalul era destul…

- Intamplare tragica intr-un sat din Rusia unde o minora de doar 15 ani și-a pierdut viața intr-o mașina gazata in care a facut amor cu iubitul ei mai mare cu 7 ani. Tinerii au inceput sa se simta rau din cauza noxelor raspandite in garajul in care era mașina tanarului.

- Ce masuri de precautie iti iei cand lasi autoturismul parcat? Cel mai recent caz de furt din auto a fost sesizat politistilor baimareni ieri dupa-amiaza. Proprietarul a lasat geamul intredeschis, iar in cateva minute a ramas fara rucsacul lasat la vedere in autoturism. Orice bun este o tentatie pentru…

- Parcarea aeroportului din Vilnius, capitala Lituaniei, a fost transformata intr-un cinematograf in aer liber. Intrucat in aceasta perioada nu sunt operate zboruri, mașinile au fost lasate pe teritoriul aerogarii pentru a putea urmari filme de pe un ecran uriaș.