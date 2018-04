Stiri pe aceeasi tema

- Un scotian care și-a antrenat cainele sa faca salutul nazist atunci cand aude expresia „Gazeaza-i pe evrei!” sau „Sieg Heil!”, a fost gasit vinovat de incalcarea legii privind comunicațiile, postand mesaje antisemite și rasiste, fiind catalogate „ofensa grosolana”. Mark Meechan, un barbat de 30 de ani…

- Toți romanii cunosc celebrul cantec interpretat de Fuego și Irina Loghin, „Impodobește, mama, bradul”. Dupa lansarea albumului “Mama si fiul” din anul 2004, colaborarea dintre cei doi artiști a devenit celebra. De curand, duo-ul a acceptat o alta provocare: cea de a prezenta știrile. In a doua zi de…

- Fostul sef al Politiei Rutiere Buzau și-a primit pedeapsa dupa ce a circulat zilnic pe drumurile publice și a parcat in curtea Inspectoratului de Politie un autoturism Alfa Romeo care nu era inmatriculat și avea numere false. Comisarul șef a fost trimis in judecata anul trecut de procurorii Parchetului…

- Dupa ce a cucerit topurile muzicale cu hit-ul „Doar pe a ta“, alaturi de Edward Sanda si a obtinut un succes impresionant cu emotionantul “Nu ma uita”, peste 25.000.000 de vizualizari pe canalul ei de YouTube, Ioana Ignat lanseaza single-ul si videoclipul piesei “Nu mai e”. Ioana isi surprinde din nou…

- Curtea de Apel București a dat sentința definitiva in cazul lui Ionuț Rudeanu, ginerele fostului deputat de Timiș Vasile Blaga. In luna octombrie 2017, Rudeanu, care detine firma de paza Axis Corporate Security, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti, in prima instanta, la trei ani de inchisoare cu…

- Laura Codruța Kovesi e cea mai puternica persoana din Romania! Asta ar putea sa reiasa dintr-un sondaj Avangarde, difuzat de Antena 3, joi seara. Kovesi a primit de la 26% dintre respondenți nota maxima din sondaj, nota 5. Pe locul secund s-a clasat Hans Klemm, ambasadorul SUA, care a primit nota…