Și-a înjunghiat fosta iubită pentru că l-a părăsit. Bărbatul a fost arestat preventiv Un barbat din Constanța a fost arestat preventiv dupa ce si-a injunghiat concubina, fiind suparat ca aceasta il parasise. Femeia a reusit sa sune la 112 inainte sa lesine, fiind ajutata de unul dintre copii. Ea a fost dusa la spital si supusa unei interventii chirurgicale. Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca procurorii au retinut un barbat pentru comiterea infractiunii de tentativa de omor. “Dupa ce concubina il parasise si se mutase cu cei doi copii minori la locuinta mamei ei din orasul Cernavoda, la data de 21 februarie 2022, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

