- Ludovic Zetocha, romanul care și-a ucis cu bestialitate fosta iubita in urma cu cinci ani, are pretenții in spatele gratiilor. Barbatul a comis crima ingrozitoare intr-un apartament din Anvers, Belgia.

- O romanca este suspecta de coronavirus. Femeia s-a intors in țara pe 2 februarie și intre timp a inceput sa aiba simptomele virusului ucigaș. Pacienta va fi transferata din Suceava la Institutul Matei Balș. Totodata este alerta și in Galați, unde 13 persoane au fost plasate in carantina. Vorbim de opt…

- Un tanar de 21 de ani care și-a incendiat iubita din razbunare afost condamnat la 24 de ani de inchisoare. Fata a murit la spital,iar individul și-a primit pedeapsa, in prima instanța, pentru cadecizia Tribunalului Buzau poate fi atacata la instanțasuperioara.Cosmin Dan, tanarul de 21 de ani judecat…

- Ana Maria s-a nascut prematur, la 23 de saptamani de viața. A trait trei ore. Apoi, cei de la Spitalul din Torrejon, i-au anunțat pe Valentina și pe Radu, parinții sai, ca a decedat. Cand s-au dus sa-i ridice corpul, pentru ingropaciune, cei doi au ramas șocați! Trupul fusese aruncat la gunoi! ”Pentru…

- Șoc și groaza, exact acum un an, intr-o localitate din județul Timiș, unde un individ a intrat peste o familie in casa, taind ușa cu drujba. S-a intamplat la Sanandrei, unde agresorul, un barbat de 32 de ani a intrat in casa peste o familie, tata, doi baieți și o fata. Tinerii au reușit sa fuga, dar…

- O romanca de 23 de ani, ce lucra ca dama de companie in Franta, a ajuns in inchisoare, dupa ce a incercat sa-si ucida, prin otravire, unul dintre clientii favoriti.Victima, un francez de 40 de ani, mergea constant sa o viziteze pe romanca la Lyon, in districtul Gerland.

- Politia britanica a anuntat ca fortele sale au impuscat vineri un barbat intr-un incident pe Podul Londrei, incident pe care il trateaza ca pe unul terorist, ca masura de precautie, transmite Reuters. O romanca a filmat momentul in care atacatorul este pus la pamant, iar apoi este impușcat de polițiști,…

- Crima oribila la Iași. Un barbat și-a lovit și strangulat iubita, iar mai apoi s-a culcat langa ea. Spre dimineața a gasit-o moarta și a sunat la 112 sa anunțe tragedia. Polițiștii au deschis un dosar penal, iar barbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Ieri, acesta a fost prezentat in fața judecatorilor,…