O femeie din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și-a gasit fiica in varsta de 6 ani spanzurata accidental in camera ei, dupa ce copila s-a jucat cu „jucaria ei preferata”. Tragedia a avut loc dupa ce fetița a legat doua corzi de sarit, in joaca, de șina pentru draperii. Mama […] The post Și-a gasit fiica in varsta de șase ani spanzurata in camera ei, dupa ce se jucase cu „jucaria ei preferata” appeared first on Cancan.ro .