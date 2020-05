„Şi a fost seară şi a fost dimineaţă” Scuteste-ma pe cat poti, Doamne, de agitatia omeneasca fara noima si viermuiala haotica, de ironia asupra lumii, de tratatele academice, de stupiditatea emisiunilor-concurs de la tv, si in genere de tv, si iarasi, pe cat poti, de pretul produselor de la market, de economii stranse la ciorap-banci si de toate astea; sa nu umblu ca bezmeticul dupa nenorocitii astia de bani. Si da-mi doar o felie de cer albastru, o adiere de vant, care sa umfle perdeaua in lumini (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

