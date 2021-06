Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai apreciați și indragiți concurenți din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” este Rikito Watanabe (Riki) din echipa verde a lui Sorin Bontea. Ce face și cum a fost surprins acesta?

- Competiția Chefi la cuțite a ajuns la final, iar Rikito Watanabe, unul dintre cei mai simpatici concurenți ai acestui sezon, este tare dezamagit. Concurentul lui Sorin Bontea a postat un mesaj emoționant pe contul sau de Instagram, in care le-a mulțumit tuturor pentru susținere și le-a spus cat de mult…

- Sorin Bontea a fost astazi invitat la Neatza de Weekend, de pe Antena 1 și a facut dezvaluiri despre Chefi la cuțite, cu doua zile inainte de marea finala. Celebrul jurat a declarat ca a fost un sezon extrem de greu, dar mai ales, este pentru prima oara cand finala este in doua zile. Mai mult decat…

- In ediția 45 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, battle-ul a fost caștigat de echipa verde condusa de chef Sorin Bontea. Se pare ca invitații speciali de la fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei au apreciat cel mai mult rețeta speciala de chifteluțe asiatice a lui Rikito Watanabe.

- Tensiunea a atins cote maxime in ediția 44 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, de la Antena 1. In timpul celui de-al 15-lea battle, Sorin Bontea a facut o criza uriașa de nervi și echipa verde s-a certat cu echipa albastra.

- Elena Matei face parte din echipa lui chef Sorin Bontea de la „Chefi la cuțite”, sezonul 9. Concurenta are doar 22 de ani și o poveste interesanta de viața. E studenta, dar e pasionata de bucatarie și muncește intr-un restaurant. Are doar 22 de ani și este indragostita de bucatarie, deși este studenta…

- Al șaselea duel din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” a adus o lovitura grea pentru Sorin Bontea, fiindca juratul a pierdut un concurent in ediția 35, difuzata in data de 17 mai 2021, la Antena 1.

- Razvan Babana a fost concurent in sezonul 7 de la „Chefi la cuțite”. Nu are studii in domeniul culinar, dar mereu i-a uimit pe jurați cu preparatele sale. Acum, acesta s-a angajat in televiziune, la Antena Stars. Razvan Babana, fostul concurent de la „Chefi la cuțite”, a anunțat ca acum este reporter…