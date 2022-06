Stiri pe aceeasi tema

- Actorul scoțian-american John Barrowman și-a descris experiența de martor ocular la accidentul de mașina care a ucis o persoana și a ranit mai mult de zeci de persoane langa Biserica Memoriala Kaiser Wilhelm din Berlin miercuri (8 iunie). In videoclipurile postate pe contul sau de Twitter, Barrowman…

Un tanar de 14 ani, care circula pe strada Campiei din Turda, a fost acroșat de o autoutilitara care era condusa de un șofer de 58 de ani, baut la volan. Accidentul s-a produs ieri dupa-amiaza.

- Poliția a intocmit dosar penal, pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce doi copii s-au accidentat cu un ATV. Victimele sunt frați, baiat și fata, in varsta de 14, respectiv 12 ani. Copiii accidentați sunt acum internați in spital. Accidentul s-a produs duminica, 1 mai, in jurul orei 14. Vehiculul…

Un accident grav a avut loc duminica noaptea intre doua mașini, in Ocna Dej. Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 21:30. Din primele informatii, in accident au fost implicate doua autoturisme,

- Brigada Rutiera a informat ca sambata, 2 aprilie, in jurul orei 16.00, a avut loc un accident in care au fost implicate cinci masini, in parcarea subterana a centrului comercial Afi Cotroceni.

- Duminica, 27 martie 2022, s-a consemnat un accident grav la Raliul Brașovului. Un spectator de 21 de ani a fost grav ranit și este in stop cardiac. Un reprezentant al ISU Brașov a precizat ca tanarului accidentat i se fac acum proceduri de resuscitare. Accidentul s-a produs in momentul in care o mașina…

In urma cu cateva minute, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Cluj anunța pe Twitter faptul ca o persoana a fost prinsa sub un mal de pamant in localitatea Padureni. Nu se cunoaște starea

- Un autobuz care transporta aproximativ 50 de cetateni ucraineni a iesit de pe sosea in Italia si s-a rasturnat.Un om a murit si sunt mai multi raniti, au anuntat duminica pompierii italieni pe Twitter. Accidentul a avut loc pe autostrada A14, intre Forli si Cesena, pe coasta de nord-est, precizeaza…