Gemeni in varsta de cinci luni au murit in masina parintilor, dupa ce au fost lasați in interior timp de mai multe ore.

Cei doi copii s-au sufocat.

Tatal lor iși dusese sotia la serviciu, dupa care a intrat in casa si a adormit. S-a trezit doar cand a sunat telefonul, moment in care si-a dat seama ce s-a intamplat. Era, insa, prea tarziu.

Unul dintre bebelusi murise deja, iar celalalt, in stare foarte grava, a fost dus la spital, dar nu a mai putut fi salvat de medici, relateaza FOX News.

TWINS CAR TRAGEDY: Twin infants, just 5 months old, are dead after they…