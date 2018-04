Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Canada a avut parte de o surpriza neplacuta atunci cand și-a luat mașina de la service. Daniel Sheikhan lasase deschisa camera de filmat montata pe bordul autovehiculului in valoare de 170.000 de euro, iar cand s-a uitat peste imagini a descoperit ca mecanicii auto s-au plimbat cu mașina…

- Un canadian si-a dus masina, un Mercedes S63 AMG in valoare de 170.000 de euro, la service pentru a i se remedia o problema usoara, si, din greseala a lasat pornita camera de bord. Dupa ce si-a luat masina inapoi a fost surprins cand a vazut ce au facut mecanicii cu ea. A aflat ca ei au luat masina…

- Barbatul care și-a dus Mercedesul S63 AMG la unul dintre service-urile companiei a uitat de camera de filmat montata pe bordul mașinii. Acesta a descoperit cu stupoare ce faceau mecanicii cu bolidul in valoare de 170.000 de euro. Incidentul s-a petrecut in Canada in anul 2015, dar barbatul susține și…

- Un barbat din Canada a ramas la propriu fara cuvinte atunci cand și-a luat mașina de la service. Automobilul, un Mercedes S63 AMG, a fost dus chiar la unul dintre service-urile companiei din Mississauga.

- Traficul pe strada Transilvaniei a fost dirijat timp de cateva minute bune de echipaje ale Politiei Rutiere, din cauza unui incident in care a fost implicat un autoturism marca BMW X5. Masina s-a aprins, in mers, in timp ce se deplasa in zona Fabricii de Bere.

- Traficul pe strada Transilvaniei a fost dirijat timp de cateva minute bune de echipaje ale Poliției Rutiere, din cauza unui incident in care a fost implicat un autoturism marca BMW X5. Mașina s-a aprins, in mers, in timp ce se deplasa in zona Fabricii de Bere. La puțin timp dupa ce și-a luat mașina…

- Venit in vizita la București, fostul mare tenismen Boris Becker a descoperit la Țiriac Collection un model Ferrari ce a aparținut familiei sale. Unul dintre cei mai mai cunoscuți jucatori de tenis din lume, care a caștigat 49 de turnee la simplu și 6 de Grand-Slam, medaliat cu aurul olimpic și cel mai…