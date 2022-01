Stiri pe aceeasi tema

- O profesoara la un liceu din Houston, in Texas, Sarah Beam, in varsta de 40 de ani, a fost arestata si inculpata penal pentru ca si-a inchis fiul, in varsta de 13 ani, testat pozitiv covid-19, in portbagajul masinii, pentru a se duce sa-l testeze dn nou, insa a fost eliberata in schimbul platii unei…

- Novak Djokovic a ieșit din carantina dupa ce instanța a decis ca nu exista motive rezonabile pentru care autoritațile de la frontiera i-au anulat viza de intare in Australia, scrie BBC . O decizie privind anularea din nou a vizei lui Novak Djokovic nu va fi luata astazi, scrie The Sydney Morning Herald.…

