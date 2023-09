Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Enache, fara echipa dupa desparțirea de FCU Craiova, e de partea lui Alexandru Chipciu, fotbalistul lui U Cluj care a avut un discurs extrem de dur la adresa CSA Steaua, dupa victoria ardelenilor cu „militarii” din grupele Cupei Romaniei Betano (3-1). Fluierat, injurat și numit „sclavul lui Becali”…

- Alexandru Chipciu, jucatorul U Cluj a spulberat pe CSA Steaua, dupa victoria din grupele Cupei Romaniei, scor 3-1.Rivalitatea dintre U Cluj și cei de la CSA Steaua este binecunoscuta.Acesta a fost fluierat, injurat și numit ”sclavul lui Becali” de ultrașii de la CSA Steaua. Dupa meci extrema U Cluj…

- Alexandru Chipciu (34 de ani), extrema lui U Cluj, avut un discurs extrem de dur la adresa CSA Steaua, dupa victoria ardelenilor cu „militarii” din grupele Cupei Romaniei Betano, scor 3-1. Fluierat, injurat și numit „sclavul lui Becali” de ultrașii de la CSA Steaua in timpul meciului, fostul jucator…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, continua razboiul pentru palmaresul istoric al Stelei cu Clubul Sportiv al Armatei. Latifundiarul susține ca avocatul clubului pe care il patroneaza a descoperit un act nou care va fi adaugat la proces și care ar putea insemna sfarșitul secției de fotbal din cadrul…

- Urata, proasta, rea, nesimțita și obraznica. (...) Rareori am intalnit un om care sa conțina un buchet de caracteristici negative ca ea. Nu știu cum s-au gasit unul pe altul". Acesta este portretul pe care i l-a facut '"tovarașei de la cabinetul 2" Alexandru Barldeanu, fost lider comunist ajuns in dizgrație.Acesta…

- CSA Steaua pierde serios teren in disputa de la distanța cu FCSB. Clubul lui Gigi Becali a reușit sa intre in cele din urma in Ghencea și sunt semne tot mai clare ca in „Templu” va juca și in perioada urmatoare. Intre timp, in birourile „militarilor” s-a instaurat tacerea. Oficialii Clubului Sportiv…

- Pe 23 ianuarie 2003, Gigi Becali (65 de ani) a devenit oficial patronul FCSB-ului. Adrian Pitu (47 de ani), fost jucator la gruparea roș-albastra cand aceasta se numea Steaua, a povestit un episod petrecut in perioada in care Victor Pițurca era antrenor.

- FCSB - Dinamo 2-1 » Analizand partida de aseara din etapa #2 a Superligii, Marius Lacatuș, 59 de ani, a folosit termenul „Steaua” cand s-a referit la clubul patronat de Gigi Becali. Incercand sa gaseasca o explicație pentru care FCSB a inceput in atac cu un „9 fals”, in speța Alexandru Baluța, și l-a…