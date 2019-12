Stiri pe aceeasi tema

- „Vreau sa fac un anunț. Eu sunt ala cu anunțul. Eu anunț cand e cineva gravid, cand se casatorește cineva, cand divorțeaza cineva, eu sunt ala care aduce veștile. Doamnelor și domnilor Amalia este grav... nu, nu, am glumit. Este ultima zi a Amaliei alaturi de noi, pentru ca profesional, ea face un…

- Schimbari la 'Neatza cu Razvan și Dani'. Dupa ce Flavia Mihașan și-a dat demisia, acum a venit randul și Amaliei Țirca. Bruneta și-a luat la revedere astazi de la telespectatori.Cel care a facut anunțul despre plecarea colegei lor a fostchiar Razvan. Iubitul Lidiei Buble a anunțat ca astazi a fost ultima…

- Dani Oțil și Razvan Simion iși aduc aminte de sarbatorile de iarna petrecute in perioada copilariei. Globurile de sticla, puține la numar, erau pastrate la mare cinste in pomul de Craciun. Iar anul acesta, Dani are ajutor de nadejde pentru pus varful in brad.

- Sarbatoare mare in platoul "Neatza cu Razvan și Dani". Razvan Simion și Dani Oțil, simpaticii matinali, au dat startul petrecerii de "Ziua Recoltei". Cand e vorba de bucate tradiționale, nimic nu le sta in cale.

- Meci incredibil de bubble footbal, marca „Neatza cu Razvan și Dani” . Cei doi prezentatori, Razvan Simion și Dani Oțil și-au pregatit echipele și sunt gata sa ofere cel mai așteptat derby din Romania.

- Neatza cu Razvan și Dani. E dovedit, frica de imbatranire este una dintre cele mai frecvente temeri cu care se confrunta oamenii. Intr-un moment de sinceritate, Razvan Simion a marturisit ca iși dorește sa moara dupa prietenul și partenerul sau de matinal, Dani Oțil.

- Dani Oțil și-a pierdut rabdarea cu colegii lui puși pe șotii, pe malul marii, in ediția de marți a celui mai iubit matinal, „Neatza cu Razvan și Dani”. Așa ca i-a altoit. Cu un adidas, mai exact. Apoi și cu șosetele. Razbunarea lor a fost pe masura.