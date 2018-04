Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei ani in calitate de sef al misiunii Fondului Monetar International in Grecia, romanca Delia Velculescu este inlocuita de oficialul american Peter Dolman, scrie portalul grec ekathimerini.

- Momente ingrijoratoare la Australian Open! Simona Halep a cerut interventia medicului si a fizioterapeutului in al doilea set al finalei cu Caroline Wozniacki, dupa ce a acuzat cateva probleme.

- Dubla lovitura pentru Halep, in urma calificarii in finala Australian Open! Liderul WTA, a trecut in semifinale de Angelique Kerber, 6-3, 4-6, 9-7, și s-a calificat in finala de sambata cu daneza Caroline Wozniacki.Pentru calificarea in finala de simplu, Halep s-a ales cu un cec de 2 milioane…

- Karolina Pliskova se simte pregatita de lupta cu Simona Halep, pe care a intalnit-o ultima oara chiar la turneul demonstrativ din decembrie 2017, unde romanca s-a impus."Mereu exista o șansa sa o inving pe Simona. Va trebui sa ma concentrez pe jocul meu, sa evoluez bine. Aș face orice pentru…

- LIVE TEXT Ana Bogdan – Madison Keys (ora 2.00, Eurosport). Mai face inca o minune fata din Sinaia? ANA BOGDAN – MADISON KEYS (17) 3-6, 4-6 Ana Bogdan a parasit Australian Open, invinsa de Madison Keays, favorita 17. Romanca n-a reușit niciun break, avand 3 astfel de șanse. In replica, Madison a fructificat…

- Nu mai puțin de cinci romance au jucat ieri in primul tur al turneului de dublu de la Australian Open, bilanțul fiind unul extrem de bun: patru victorii și o singura infrangere. Irina Begu și Monica Niculescu, singura pereche 100% romaneasca, au obținut o victorie muncita impotriva cuplului format din…

- Irina Begu a reușit sa obțina prima victorie la Australian Open, dupa ce a învins-o pe Ekaterina Makarova.Românca a învins-o pe ocupanta locului 33 WTA în trei seturi, cu scorul 3-6, 6-4, 8-6, calificându-se astfel în turul secund al competiției.„Începând…