Și-a cumpărat pastile pentru culturişti ca să slăbească, iar la vamă a suferit un șoc Vamesii romani l-au pus pe un moldovean sa plateasca echivalentul unui Logan nou pentru trei cutii de pastile pentru culturisti. Trecute pe lista neagra in Romania, dar putand fi cumparate fara probleme de pe internet si vandute fara restrictii in Republica Moldova, pastilele respective au fost evalute de vamesi la 100 de lei bucata. Si judecatorii au fost surprinsi de valoarea amenzii pentru o fapta care nu semana nici pe departe a trafic de substante ilegale. In septembrie 2020, Constantin G. se intorcea acasa, in Gratiesti, o comuna componenta a Chisinaului, venind din Ucraina. Contractase… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

