Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 19 ani, care n-a putut accepta ca povestea de iubire pe care a trait-o alaturi de un baiat s-a incheiat, a luat o decizie drastica, pe care o va regreta toata viața.

- Caz incredibil in orașul Targu Bujor, din județul Galați. Un tanar in vasta de 20 de ani a furat suma de 10.000 de lei de la o batrana, iar banii i-a investit in cumpararea unui automobil. Hoțul a fost, insa, urmarit de ghinion. Deși nu avea permis de conducere, s-a urcat la volan și a […] The post…

- Giani Kirița a vorbit despre cea mai mare placere a lui, fumatul de trabuc, și a marturisit ca primul l-a furat din camera lui Cornel Dinu, alias Mister. Totul s-a intamplat pe vremea cand era jucator la Dinamo, iar Cornel Dinu conducea echipa. “Trabucul nu-mi lipseste niciodata. Cineva mi-a spus ca…

- O femeie din SUA a gasit un bebelus abandonat, aproape complet îngropat pe o carare din padurea ea facea jogging, și nu spera sa mai traiasca. 20 de ani mai târziu a avut surpriza vieții ei.

- La numeroasele nemulțumiri ale campinenilor legate de activitatea HidroPrahova mai adaugam una - presiunea extrem de scazuta a apei pe Strada Ion Campineanu și Aleea Salcia. Iar aici avem o situație de-a dreptul incredibila. Locuitorii de pe Aleea Salcia au strans bani și au cumparat conducta noua de…

- Mobilizare in camera unor deținuți dupa ce in jur de șapte persoane private de libertate nu voiau sa-l accepte pe noul coleg de camera. Și asta din cauza ca era bolnav de epilepsie și mirosea urat. Conflictul s-a declanșat atunci cand unul dintre deținuți a fost sancționat disciplinar pentru ca i-ar…

- Traficul infernal din Pipera a fost surprins de un șofer, care a montat o camera la bordul mașinii, in timp ce traversa bulevardul Dimitrie Pompeiu, la ora la care angajații din zona de nord a Capitalei plecau catre locuințe. Șoferul a montat o camera la bordul mașinii și a filmat cat de dificil se…

- Satul sa mai gaseasca semne bizare in camera de zi a casei, omul a decis ca ar fi cazul sa instaleze o camera de supraveghere și sa o lase pornita toata seara, scrie a1.ro. A doua zi, plin de curiozitate, a privit inregistrarea și a trait un adevarat șoc. In flmare se poate vedea clar momentul…