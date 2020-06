Și-a construit singur o mașină, plictisindu-se în izolare (VIDEO) Daca pentru multi perioada de pauza din pandemie a fost un bun prilej de odihna si relaxare, altii au profitat de timpul liber avut la discretie pentru a-si duce la bun sfirsit planurile. De exemplu, un barbat din Kansas a construit o masina de la zero. Cind pandemia de coronavirus a pus frina multor industrii, barbatul, de profesie inginer, nu s-a multumit sa stea degeaba. A apasat pedala de acce Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul internațional englez David Beckham, 45 de ani, iși vinde una dintre bijuteriile din garaj, un Aston Martin V8 Volante, pentru prețul astronomic de 490.000 de euro, dezvaluie ziarul madrilen As.Fostul star de la Manchester United și Real Madrid, care s-a mutat in SUA, unde a inființat echipa de…

- Un tanar, in varsta de 31 ani, a provocat un accident rutier miercuri seara la intrarea in comuna Roseti, pe DN3B. Barbatul, baut bine, fusese plasat in izolare la domiciliu dupa ce s-a intors recent din strainatate. El a plecat insa de acasa, iar pe drum a intrat cu masina in gardul unui cimitir.

- Gica Popescu este dovada vie ca virusul ucigaș i-a speriat și pe cei din lumea sportului! Cu echipamentul de protecție la activ, fostul fotbalist s-a „baricadat” in mașina, de teama coronavirusului. Iata cum l-au surprins paparazzii Spynews.ro pe „Baci”!

- Jennifer Aniston este izolata in vila sa din Bel Air pe timpul pandemiei de coronavirus. In acest timp, actrița iși gasește diverse activitați ca sa treaca timpul mai repede. Zilele trecute, Aniston a postat pe rețelele de socializare o inregistrare cu mașina ei de spalat, imaginea ei reflectandu-se…

- Vloggerul Alex Ghidush nici nu iși imagina ca va ajunge sa-și petreaca perioada de izolare in compania artistului pe care il asculta in mașina. In urma cu fix un an, Ghidush iși aduce aminte ca pleca spre Buzau alaturi de iubita lui și pe drum asculta la maximum piesele lui Keed.Pentru a face fața mai…

- Un tanar sucevean aflat in izolare a fost plasat in carantina dupa ce a fost prins de polițiști intr-o mașina cu alți doi tineri in timp ce circula pe DN 2H, el alegandu-se și cu dosar penal. Astfel, in noaptea de marți spre miercuri, la ora 00:30, patrula de siguranța publica din cadrul secției din…

- INFORMARE DE PRESA Politistii Secției Valea Mare Pravaț, care acționau impreuna cu un echipaj de jandarmi din cadrul Detașamentului 1 mobil, intr-un punct de control din nordul județului au depistat ieri intr-un autoturism un tanar de 22 de ani care figura in izolare la domiciliu. In mașina se mai aflau…

- O tanara care se afla acasa, in izolare, a fost prinsa de polițiștii din Argeș dupa ce a plecat și a fost reclamata de soț. Aceasta a fost gasita intr-o mașina, cu alți doi barbați iar acum se afla in carantina instituționalizata, ea fiind și amendata, transmite corespondentul MEDIAFAX.Reprezentanții…