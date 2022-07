Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Tatu (14 ani) a caștigat finala junioarelor U14 la Wimbledon 2022, dupa ce a invins o alta romanca, Andreea Diana Soare (15 ani), scor 7-6 (2), 6-4. Sportiva din Buzau a dezvaluit ca modelele ei din tenis sunt Simona Halep (30 de ani, 16 WTA) și Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA). Alexia Tatu va…

- Ebru Bolat este licentiata in arte la Arts University Bournemouth. Aflata in cursa catre calificarea la Jocurile Olimpice din 2024, tanara de 22 de ani a participat in ultima perioada la trei importante regate, in Spania, Olanda si Germania. Pentru Ebru, a fost o adevarata provocare, mai ales in ultimii…

- Nicolae Ceaușescu visa sa faca din Romania o țara pe care toata lumea sa o admire și sa o ia drept exemplu. Aceste lucru a ajuns realitate atunci cand datoriile externe au fost platite integral. Șeful statului in perioada comunista mai avea multe planuri de indeplinit pentru ca țara sa fie cunoscuta,…

- Echipa naționala de minifotbal a Romaniei s-a calificat, joi seara, in semifinalele Campionatului European 2022, de la Kosice (Slovacia), dupa ce a invins echipa Cehiei, cu scorul de 2-1 la loviturile de departajare. Tricolorii au fost la egalitate cu campioana europeana en titre dupa timpul regulamentar…

- Campionatul National U14 la judo a avut loc weekendul trecut, la Brasov, iar clubul CSM Craiova are toate motivele de lauda la finele competitiei. Denisa Birtu, cea care a triumfat in urma cu putin timp si la CN U13, a fost cea mai buna si la acest campionat si a obtinut medalia de aur la cat. 36kg.…

- La Grand Prix-ul din Granada, care puncteaza pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, sportiva romana Laura Ilie a condus pana la ultimele focuri ale meciului pentru aur in proba de pușca aer comprimat 10 m. Sportiva antrenata de Olimpiu Marin a deschis finala eliminatorie cu o serie…

- Sportivul roman Catalin Chirila (canoe simplu) a obtinut medalia de bronz, sambata, in finala probei de 500 m, disputata la Racice (Cehia), in cadrul Cupei Mondiale de kaiac-canoe. Cursa a fost castigata de cehul Martin Fuksa, dublu campion mondial si multiplu campion european, cu timpul de 1min43sec92/100.…

- Campioana europeana la tir Laura Ilie țintește, incepand de sambata, 21 mai, podiumul la Grand Prix-ul de la Granada, Spania, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Sportiva de la CS Dinamo Bucuresti, antrenata de Olimpiu Marin, și-a propus sa adune puncte importante in economia calificarii…