Stiri pe aceeasi tema

Un tanar de 18 ani este cercetat penal dupa ce a amenintat cu moartea clientii unui local, printre care un politist aflat in afara orelor de serviciu, pe care agresorul a incercat sa il loveasca cu un pahar, a informat, luni, Parchetul de pe langa Judecatoria Harsova.

Mircea Badea a comentat lasarea volumului cu memoriile prințului Harry, ducele de Sussex. Cartea cu memoriile prințului Harry starnește furie si consternare in Marea Britanie. Volumul a fost lansat marți in toata lumea si mii de romani l-au cumparat deja.

Un barbat care ar fi incercat sa violeze o femeie intr-o padure de la marginea municipiului Arad a fost prins de politisti dupa patru luni de la presupusa agresiune, fiind retinut pentru 24 de ore, informeaza Agerpres.

Un barbat in varsta de 35 de ani, din Pitești, județul Argeș, a fost reținut dupa ce și-a agresat fosta iubita, in varsta de 29 de ani. O alta femeie, care a sarit in apararea victimei, a fost și ea lovita, noteaza Mediafax.

Un barbat in varsta de 59 de ani din comuna Scoarta a fost retinut de politisti dupa ce, pe fondul consumului de alcool, si-ar fi lovit sotia de 65 de ani, el incalcand astfel si un ordin de protectie emis de instanta, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Gorj.

Pilotul de raliuri, Daniel Onoriu, a fost reținut de polițiștii din București, dupa ce a fost gasit in apropierea locuinței fostei soții, asta deși femeia are ordin de protecție. La vederea polițiștilor, Onoriu a devenit recalcitrant și parea foarte agitat, de aceea polițiștii l-au dus la spital.

Politistii din Strehaia, judetul Mehedinti, au fost sesizati de catre un barbat ca a izbucnit un incendiu la locuinta unui vecin. Anchetatorii au stabilit ca focul a fost pus intentionat de fratele celui care locuia in casa care a luat foc. Autorul incendiului a fost retinut pentru 24 de ore, iar…

Un tanar din judetul Arad a fost retinut si ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile in cazul mortii unui barbat din Pecica, care a fost batut in noaptea de 13 spre 14 august, iar ulterior a decedat in spital din cauza ranilor, informeaza Agerpres.