- Un barbat din China a ajuns la camera de urgența a unui spital din Zhejiang cu soclul cu șurub al unui bec ieșindu-i din gura, dupa ce a incercat una dintre cele mai stupide provocari online, scrie odditycentral.com.Pe 25 iulie, pompierii de la Brigada de pompieri și salvare din orașul Yuyao, din…

- Ministerul de Externe rus a afirmat ca Rusia va continua dialogul privind perspectivele unei reglementari pasnice a crizei din Ucraina cu China, Brazilia, si partenerii africani, a relatat luni agentia de presa rusa de stat RIA, citata de Reuters, noteaza Agerpres.Comunicatul MAE rus vine dupa summitul…

- La data de 3 iulie, in jurul orei 10.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Satu Mare au fost sesizați de catre un barbat de 46 de ani cu privire la faptul ca o persoana i-ar fi sustras mai multe bunuri, din imobilul sau. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca un…

- Un barbat din Cluj, care este, de altfel, și patronul unui restaurant de lux, și-a propus sa dea marea lovitura la Untold in acest an! Acesta vrea sa vanda un burger cu un pret record. Cu toate acestea, cel mai scump burger din lume se vinde in Statele Unite cu pretul de 6.000 de dolari.

- „Din cercetari a reiesit ca, in luna iunie 2023, doua tinere, de 17 si 23 de ani, si-ar fi dat intalnire cu persoana vatamata, un barbat de 46 de ani, intr-un imobil din orasul Zarnesti, prin intermediul unei aplicatii de dating. Impreuna cu un tanar de 17 ani, acestea l-ar fi asteptat pe barbat la…

- Escrocii care acționeaza in mediul online iși perfecteaza in fiecare zi metodele prin care pagubesc oamenii. Asta a pațit și un internaut, care a fost pacalit cu o mare suma de bani. Cum a pierdut un barbat 9.000 de lei dupa ce a intrat pe o reclama de pe internet. Ce s-a intamplat apoi. Cum […] The…

- 'Gluma' mortala: Barbat din Buzau, arestat dupa ce i-a bagat cuțitul in spate sotieiUn barbat din comuna Ulmeni, suspectat ca si-a injunghiat mortal sotia in urma unui conflict spontan, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. CITESTE SI Putin face dezvaluiri dupa moartea lui Berlusconi: Mi-a…