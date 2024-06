Și-a bagat in sperieți soția și copiii, dupa ce a spart ușa casei. Barbat din Dorohoi reținut pentru incalcarea ordinului de protecție Miercuri, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au emis ordonanța de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui barbat, de 45 de ani, din municipiul Dorohoi, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de nerespectarea ordinului de protecție și distrugere. Din cercetari, a reieșit faptul ca acesta, la data de 16 iunie a.c., a venit […] Citește Și-a bagat in sperieți soția și copiii, dupa ce a spart ușa casei. Barbat din Dorohoi reținut pentru…