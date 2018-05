Stiri pe aceeasi tema

- Apropiații lui Tim Bergling au facut o dezvaluire șocanta despre modul in care a murit faimosul DJ Ipoteza sinuciderii in cazul celebrului muzician a aparut de cateva zile. Azi, insa, surse din cercurile lui Tim Bergling au completat zvonul cu cateva detalii cutremuratoare: Avicii ar fi spart o sticla…

- Anamaria Prodan e pe cale sa ia o decizie incredibila, la puțin timp dupa moartea mamei sale. Impresara vrea sa paraseasca Romania pentru a se muta definitiv in Statele Unite. Ea ar vrea sa vanda tot ce are in țara și sa vina doar ocazional.Citește și: Antrenorul Simonei Halep APRINDE scandalul…

- Tragedia a avut loc in localitatea Codreni, comuna Mileanca, si, din primele informatii, barbatul care si-a omorat nevasta, apoi s-a sinucis. Barbatul se numeste Costica Frunzuc si are 55 de ani, iar femeia are 48 de ani. Deocamdata, nu se cunosc motivele care au condus la crima urmata de suicid.…

- Un barbat din Argeș a șocat o țara intreaga. Acesta și-a ucis propria soție și a incendiat-o, dupa care a fugit cu propriul copil de numai șapte ani. In prezent, barbatul este cautat de autoritați.

- Mama unuia dintre agresorii din Brașov a rabufnit pe Facebook! Dupa ce internauții au aflat care este profilul ei și au asaltat-o cu mesaje, femeia a simțit nevoia sa se apare. Ea este mama lui Mircea Mihai Constantin, tanarul de 24 de ani care i-a dat o bataie sora cu moartea unui batran de 66 […]…

- Doi tineri s-au sinucis in gara Doncaster din Marea Britanie și i-au șocat pe apropiații care-i știau un cuplu fericit. Inainte de a-și pune capat zilelor, Melissa Wood, o femeie de 27 de ani, și-a imbrațișat iubitul alaturi de care s-a aruncat in fața trenului. Gestul lor șocant a fost vazut de calatori…

- Un pictor in varsta de 28 de ani a fost gasit spanzurat intr-o poiana de langa satul in care locuia, in judetul Vrancea. Primele indicii arata ca s-ar fi spanzurat, insa cunoscutii spun ca nu avea niciun motiv.

- Sandi, o femeie din Statele Unite, a trait un adevarat soc la înmormântarea mamei. De parca durerea pierderii mamei nu era de-ajuns, tânara a mai aflat ceva îngrozitor în acea zi foarte trista.