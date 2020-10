Și-a aruncat iubita la lupi pentru că femeia nu i-a spus câți ani are Ies la iveala detalii terifiante despre crima din Prahova, care a avut loc in urma cu aproape trei saptamani. Un tanar de 25 de ani este acuzat de procurori ca si-a sugrumat iubita, iar apoi i-a aruncat trupul intr-o prapastie, ca sa o devoreze lupii. Parti din corpul ei au fost gasite prin toata padurea. Pe data de 25 septembrie, tanarul de 25 de ani din Prahova si-a luat iubita la o plimbare cu masina, spre Ploiesti. A aflat ca femeia il mintise cu privire la varsta ei reala, dar si ca avea doi copii, din alte relatii. Femeia avea 35 de ani, dar ii spusese iubitului ei ca are 28, iar asta l-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

