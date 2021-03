Și-a arătat coronavirusul cele mai bune trucuri? Creșterea rapida in diferite parți ale lumii a variantelor mortale și mai infecțioase ale virusului care impartașesc noi mutații ii determina pe oamenii de știința sa puna o intrebare critica: SARS-CoV-2 și-a etalat cele mai bune carți? Noi variante detectate pentru prima data in țari atat de indepartate precum Brazilia, Africa de Sud și Marea […] The post Și-a aratat coronavirusul cele mai bune trucuri? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recent vaccinat cu serul Moderna impotriva Covid-19, filantropul și cofondatorul Microsoft, Bill Gates a vorbit cu jurnaliștii spanioli de la El Pais despre lansarea celei mai recente carți: „Cum sa eviți un dezastru climatic”. Intrebat cand crede ca va lua sfarșit pandemia, Bill Gates a spus ca prevede…

- Varianta, cunoscuta sub numele de B1525, face obiectul unui raport al cercetatorilor de la Universitatea din Edinburgh, care spun ca a fost detectata prin secvențierea genomului in 10 țari, inclusiv Danemarca, SUA și Australia, cu 32 de cazuri gasite in Marea Britanie pana acum . Cele mai vechi secvențe…

- Universitatea Suceava constata o raspandire accentuata a noii tulpini intr-o mare parte din teritoriul Romaniei dupa ce au fost depistate 14 cazuri cu tulpina din Marea Britanie a SARS-CoV-2, din 47 de probe secvențiate in aceasta saptamana, se arata, joi 11 februarie, intr-un comunicat. Universitatea…

- "Enel Green Power (EGP) a stabilit un nou record in 2020 prin construirea a 3.106 MW de noi capacitati regenerabile in intreaga lume, cu 77 MW mai mult (+ 2,5%) fata de capacitatea regenerabila construita in 2019", anunta compania. Viziunea pentru 2030 prevede o capacitate regenerabila totala de circa…

- Guvernele statelor din Uniunea Europeana au convenit vineri sa desemneze cele mai critice puncte ale epidemiei de coronavirus prin culoarea roșu-inchis. Ambasadorii europeni la Bruxelles au acceptat masura respectiva propusa de Comisia Europeana pentru regiunile cu peste 500 de cazuri noi la 100.000…

- UE stabilise deja un "semafor" de culori pentru a desemna gravitatea epidemiei pe zone in fiecare din cele 27 de tari membre. Cresterea numarului de infectari, aparitia versiunilor mai contagioase ale virusului si faptul ca mare parte din continent era deja "zona rosie" a impus insa crearea unei noi…

- Aparitia noilor mutatii ale coronavirusului SARS-CoV-2 detectate in Marea Britanie, Africa de Sud si Brazilia echivaleaza cu inceperea unei noi epidemii, acest virus „diabolic” reusind sa gaseasca soluții de a ocoli noile metode de tratament, este de parere consilierul stiintific principal al Guvernului…

- Canada a fost desemnata cea mai buna țara din lume pentru „munca de acasa” în 2021, datorita combinației sale de viteze rapide în banda larga, a chiriilor relativ accesibile și a politicilor de viza prietenoase cu migranții, potrivit Evening Standard, citat Rador.Marele…