- Echipa de Cupa Davis a Romaniei a fost invinsa de Polonia cu scorul de 3-2, duminica, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul al treilea al Grupei a II-a a zonei Europa-Africa a competiției. In meciul decisiv, Kamil Majchrzak s-a impus in fata lui Adrian Ungur cu 6-3, 6-2.

- Adrian Ungur, locul 675 ATP, a declarat, duminica, dupa intalnirea Romania – Polonia, ca meciul cu polonezul Kamil Majchrzak a fost ultimul pentru el in Cupa Davis si regret ca nu l-a castigat. El a precizat ca se va retrage din activitate dupa turneul challenger de la Sibiu, scrie news.ro.“N-am…

- Romania a trecut in avantaj in duelul cu Polonia, 2-1, in intalnirea de Cupa Davis, care se desfașoara la Cluj-Napoca și care conteaza pentru turul al treilea al Grupei a II-a, zona Europa-Africa, dupa victoria de la dublu. Acum se joaca meciul de simplu Marius Copil și Hubert Hurkacz. Partida va fi…

- Romania si Polonia au terminat la egalitate, 1-1, prima zi a duelului care desemneaza echipa ce va merge in Grupa 1 a Cupei Davis. Marius Copil (81 ATP) a adus primul punct nationalei noastre, dupa ce l-a invins, cu 2-0 la seturi, pe Kamil Majchrzak (187 ATP). Acelasi scor s-a...

- Tenismanul Marius Copil il va infrunta pe Kamil Majchrzak in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Poloniei, sambata, de la ora 13,00, in turul al treilea al Grupei a II-a valorice din zona Europa-Africa a Cupei Davis, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, potrivit tragerii…