Stiri pe aceeasi tema

- Mandatul social-democratului David Sassoli se apropie de final, prin urmare, mai mulți eurodeputați și-au aratat interesul pentru funcție, printre care și malteza Roberta Metsola, scrie Agerpres. Roberta Metsola este o eurodeputata malteza care a fost prima oara aleasa in Parlamentul European in 2013,…

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene vor extinde luni sanctiunile impotriva Republicii Belarus pentru a include companiile aeriene si agentiile de voiaj banuite a fi implicate in aducerea migrantilor la frontiera cu blocul comunitar, a declarat duminica seful diplomatiei europene, Josep Borrell,…

- Omul politic austriac, care este unul dintre cei mai inversunati critici ai politicii premierului ungar Viktor Orban si-a anuntat public candidatura la sefia PE pe contul sau oficial de Twitter si intr-o scrisoare transmisa colegilor de grup din PPE.In opinia sa, putini eurodeputati sunt satisfacuti…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, a explicat ca nu doar Biserica Ortodoxa este exceptata de la solicitarea certificatului verde, ci toate cultele. „Facem parte din Uniunea Europeana și nicaieri in Uniunea Europeana nu exista certificat verde care sa limiteze accesul unui om…

- Parlamentul European a decernat, miercuri, premiul Saharov 2021 pentru apararea drepturilor omului și libertatea de gandire opozantului rus incarcerat Aleksei Navalnii, a anunțat președintele acestei adunari, italianul David Sassoli. Aleksei Navalnii a combatut in mod constant corupția regimului lui…

- Opozantul rus Aleksei Navalnîi, aflat în închisoare, a primit premiul pentru libertatea de gândire Saharov, distincție acordata de Uniunea Europeana luptatorilor pentru drepturile omului, relateaza Euronews. Decizia a fost luata miercuri de liderii grupurilor politice…

- Premierul Janez Jansa a provocat un scandal uriaș in UE, dupa ce a postat un mesaj controversat pe contul sau de Twitter. Oficialul a postat o imagine in care miluardarul George Soros apare alaturi de mai mulți europarlamentari. In comentariul sau, premierul sloven a susținut ca „sunt marionetele lui…

- De-a lungul a aproape doua decenii, cat a fost in fruntea guvernului federal de la Berlin, Angela Merkel a fost surprinsa in o mulțime de ipostaze amuzante și inedite. Fie ca este vorba despre gafe, fie despre incurcaturi protocolare, Angela Merkel a starnit de multe ori zambetele și rasetele publicului.…