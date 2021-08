Un pensionar va ramane dupa gratii timp de o jumatate de an pentru ca a asteptat sa treaca si ultima clipa pana sa plateasca o amenda. Abia dupa ce a fost incarcerat, acesta a constientizat ca nu e o gluma, si a platit. Apoi, a cerut sa fie eliberat. Timpul in care putea sa aleaga daca sa plateasca in bani sau cu libertatea expirase insa: va ramane si in puscarie, si fara bani. Constantin Savin a ajuns in fata judecatorilor dupa un conflict stupid cu un vecin. In mai 2014, Savin iesise de dimineata pentru a curata de buruieni santul din fata curtii, injurandu-si totodata vecinul, care nu-si…