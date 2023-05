Și-a agresat concubina, apoi a alergat cu un topor pe stradă. Cum s-a terminat aventura pentru bărbat Un barbat de 23 de ani a fost prins de politisti in timp ce fugea pe strada cu un topor in mana. Acesta si-a agresat fizic concubina si a distrus luneta unei masini. Politistii au intocmit dosar penal pe numele agresorului. Barbatul a fost reținut de polițiști Barbatul a fost observat de patru politisti care […] The post Și-a agresat concubina, apoi a alergat cu un topor pe strada. Cum s-a terminat aventura pentru barbat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

