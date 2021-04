Stiri pe aceeasi tema

- Artistul, care a ramas in Romania pe toata durata crizei medicale, a plecat cu soția și cei trei copii ai sai pentru a se bucura de aniversarea sa, caci astazi implinește 49 de ani. Alte motive ar fi temperaturile ridicate din Florida, o baie in mare, caci locuiește aproape de Oceanul Atlantic și relaxarea…

- Sanatatea pacientilor laringectomizati depinde in totalitate de calitatea respirației și de protecția eficienta impotriva oricarui virus, insa in ultima perioada acestia sunt din ce in ce mai neglijati de catre autoritați, confruntandu-se cu o nevoie care și la momentul curent nu este indeplinita.

- Un client din București a dat in judecata Hotelul Victoria din stațiunea Mamaia, județul Constanța, acuzand, intre altele, ca in apartamentul care i-a fost pus la dispoziție mirosea a canalizare. Potivit jurnalului local Replica, instanța a admis cererea formulata de reclamantul Constantin DM, iar unitatea…

- Avioane de lupta din Romania, Bulgaria si Turcia au fost trimise sa monitorizeze mai multe aeronave militare rusesti, inclusiv bombardiere Tupolev Tu-22, care zburau miercuri in apropierea spatiului aerian al tarilor membre NATO din zona Marii Negre. Evenimentul a avut loc putin timp dupa ce Rusia a…

- Constantin Budescu va incasa 600.000 de euro in urmatoarele patru luni la Damac, penultima clasata din Arabia Saudita. Afacerea este excelenta doar pentru fotbalist, Astra nu primește niciun ban „Budescu pleaca, e sigur. A semnat in Arabia. A ajuns la un acord cu domnul Niculae pentru a parasi echipa…

- Violeta Stoica Cu o medie de 998,8 dosare repartizate unui judecator, Judecatoria Ploiești se afla printre instanțele din Romania cu o incarcatura extrem de mare rezultata din cauzele aflate pe rol in cursul anului 2020. Cu toate acestea, cel puțin in cursul urmatorilor aproape doi ani, mai precis pe…

- Acuzat de talharie grava, agresiune și vatamare corporala intenționata, un roman a fost judecat luni la Mosbach și a fost condamnat, dupa ce a jefuit un magazin Lidl, pe 16 decembrie 2019, scrie Bild. Impreuna cu trei complici, unul dintre ei tot roman, a reușit sa fure zeci de mii de euro.Constantin…

- Raytheon Technologies va plati peste jumatate de milion de dolari pentru a solutiona o ancheta privind furnizarea de echipamente catre guvernul SUA, pretinzand ca sunt fabricate in Statele Unite, desi au fost fabricate in Romania.