Stiri pe aceeasi tema

- Inca o zi plina la CFR Cluj, clubul care a ținut capul de afiș in fotbalul romanesc in ultimele zile. Mișcari interesante au loc și astazi in Gruia. Din moment in moment, Dan Petrescu, cel care va prelua fraiele echipei, ar trebui sa ajunga pentru a-și pune semnatura pe contract. Reporterii Gazetei…

- Situație incredibila intr-o comuna din Italia. Preotul paroh al unei biserici din Torino a fost revoltat din cauza unor martori care au asistat la o cununie religioasa oficiata de parinte. Ce s-a intamplat la ieșirea din biserica, de fapt. Ce hotarare șocanta a luat un preot din Italia dupa o cununie…

- James Sakara, pastorul bisericii Sion din Chadiza, Zambia, a crezut cu tarie ca poate invia și i-a convins pe cei din congregatia (organizatie catolica alcatuita din clerici si laici) sa il lase. Preotul a cerut sa fie ingropat sub pamant și a spus ca ar putea invia in trei zile. Dupa trei zile,…

- Noul stadion din Giulești este aproape de inaugurare. Compania Naționala de Investiții a postat astazi o serie de imagini spectaculoase și a avut un mesaj pentru fanii rapidiști. Fanii giuleșteni se pregatesc sa ia din nou cu asalt Arena Naționala, pentru meciul cu Farul, din etaa cu numarul 3 a Ligii…

- Dinamo, o echipa macinata de probleme in toate structurile clubului, a produs surpriza și a debutat cu victorie in noul sezon al Ligii 1. Trupa lui Dario Bonetti a invins-o la limita pe FC Voluntari, scor 3-2, intr-un meci ce a abundat in evenimente. Unul dintre reporterii GSP.ro prezenți la stadion…

- O tanara in varsta de 19 de ani, din Gorj, a fost ucisa de iubitul ei, dupa ce femeia i-a spus ca vrea sa se desparta de el. Dupa ce a injunghiat-o, tanarul i-a pus trupul neinsuflețit in mașina. Un polițist a decoperit crima la un control de rutina.Agresorul a fost orbit de gelozie. Acesta si-a acuzat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, susține ca sunt sanse foarte mari ca pana la finalul anului 2021 sa fie demarate procedurile de achizitie a serviciilor de proiectare si executie la noul stadion Dinamo, din cadrul complexului sportiv din Soseaua Stefan cel Mare. Astfel, cel mai devreme, lucrarile…