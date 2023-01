Shyla Roe lanseaza un EP din 5 piese dedicat adolescentilor – T3ARs

Stiri pe aceeasi tema

- Amuly lanseaza „PORTAL (Deluxe)”, un album format din 24 de piese, care iși propune sa darame orice șabloane și sa ne plimbe prin viața plina de tentații a unui artist, care este asemeni unui magician in lumea trapului. Avand in vedere colaborarile diverse de pe album, „PORTAL” are un vibe puternic…

- Odata cu sosirea iernii si in conditiile in care temperaturile scad, o intreprindere lituaniana transforma piese auto uzate in mici sobe pentru a incalzi Ucraina sfasiata de razboi, informeaza joi AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pentru ca fiecare saptamana are nevoie de cate un strop de energie, care, in cele din urma, sa schimbe paradigma, artiștii Kontor s-au pus pe treaba și au lansat patru piese care promit sa ne aduca ingredientele de care avem nevoie pentru a ne atinge obiectivele. twoloud lanseaza „What I Wanna Say”,…

- Raiffeisen Bank lanseaza primul card Visa Platinum Business dedicat persoanelor juridice, acesta fiind primul card de business Platinum pe care Visa il lanseaza in parteneriat cu o banca din Romania, dedicat oamenilor de afaceri care calatoresc mult, isi desfasoara afacerile si in strainatate, au…

- Trei microbuze incarcate cu marfuri in cantitați comerciale trimise din UE, au fost oprite la intrarea in țara, dupa ce in cadrul controlului de specialitate, s-au depistat printre colete, articole nedeclarate, potrivit funcționarilor vamali.

- In perioada 10-11 noiembrie 2022 a avut loc prima ediție a conferinței internaționale InnopRo – Innovation Pathways Romania, eveniment ce s-a desfașurat la Sinaia, atat in format fizic cat și in format digital. Aceasta s-a adresat tuturor entitaților naționale și internaționale interesate de remodelarea…

- Pentru ca o noua saptamana a ajuns la final, artiștii Kontor s-au pregatit așa cum se cuvine și au lansat noi piese care sa ne poarte dintr-un loc in altul și dintr-o stare in alta. De aceasta data, ritmurile sunt impuse de ROYDIG, 89ers, Lazn, PLAYROY, KYANU, Crystal Rock și Abrissgebeat. Fiecare piesa…

- Amenajarea dormitorului are o contributie esentiala in stabilirea starii de bine. Regenerarea organismului in timpul somnului si refacerea dupa o zi incarcata, in perioadele de stres sau la traversarea unor afectiuni medicale sunt sustinute indeaproape de un ambient propice. Asadar, alegerea mobilierului,…