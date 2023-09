„Shutdown” iminent în SUA. Paralizia bugetară amenință atât economia americană, cât și sprijinul acordat Ucrainei Statele Unite ale Americii se afla la doar cateva ore de o paralizie a administratiei federale, in lipsa unui vot privind finantarea acesteia, scrie agenția France Presse, potrivit news.ro. Pentru acest scandal, presedintele Joe Biden si republicanii isi atribuie vina reciproc.Prima economie a lumii urmeaza sa incetineasca duminica, 20 septembrie, doar daca nu va avea loc un acord de ultim moment, extrem de improbabil.In cazul unui "shutdown", 1,5 milioane de functionari urmeaza sa fie privati de salarii, traficul aerian sa fie perturbat, iar vizitatorii parcurilor nationale sa gaseasca portile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

