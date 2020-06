Stiri pe aceeasi tema

- Shurubel și-a cunoscut soția dupa ce a renunțat sa mai aștepte la o coada. M-am nascut pe 08.08.88, cel mai bun prieten este nascut tot pe 08.08.88, tații noștri au facut liceul și au lucrat impreuna și au ieșt la pensie in aceeași zi – ne-a spus un ascultator.

- Spike a pus capat azi dilemei de vineri, legate de versurile piesei Rockstar, cand Bogdan, Shurubel și Ionuț au incercat sa stabileasca impreuna cu ascultatorii ce zice Spike in piesa Rockstar.

- Astazi este ziua lui Shurubel. Colegii nu i-au fost alaturi sa-l imbrațișeze și sa-i ureze la mulți ani, ca de obicei, dar au avut grija sa-i pregateasca o surpriza care l-a emoționat.

- Capitolul 31: Ionuț și relația lui speciala cu patul – a raspuns Ionuț. Treburi casnice 1 – Fifa 0 este titlul pe care l-ar da Shurubel, i-ar Bogdan l-ar numi Meșterul launtric, pentru ca a ajuns sa poarte scule dupa ureche, dupa ce ieri a reparat singur centrala.

- Care sunt cele mai importante evenimente de ieri: Shurubel a primit microfoanele comandate acum doua saptamani, de care uitase cu desavarșire, Bogdan sufera de netuns ce e, iar Ionuț a suferit o accidentare ușoara dupa numai trei zile de stretching ușor.

- Cum faci rubrica de joi, Vox office, cand toți colegii de birou lucreaza de acasa, așa cum trebuie, in perioada asta? Descrie-mi pe scurt un serial la care te uiti, a fost provocarea pe care Ionuț o pregatise pentru colegi. In lipsa lor, a raspuns tot el. „Noroc cu mine ca ma uit la foarte... View Article

- E riscant sa il trimitem pe Shurubel intr-un loc public sa se tunda, in aceasta perioada in care autoritațile recomanda sa evitam locurile aglomerate, așa ca am gasit o soluție, il tundem in privat, Bogdan și Ionuț i-au propus o tunsoare de carantina. Maine, la 8, transmitem live totul, iar voi ii puteți…

- E riscant sa il trimitem pe Shurubel intr-un loc public sa se tunda, in aceasta perioada in care autoritațile recomanda sa evitam locurile aglomerate, așa ca am gasit o soluție, il tundem in privat, Bogdan și Ionuț i-au propus o tunsoare de carantina. Maine, la 8, transmitem live totul, iar voi ii puteți…