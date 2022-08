SHS prognozează temperaturi de până la +33 grade Celsius. Prognoza meteo pentru astăzi Astazi, 14 august, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozeaza temperaturi de pana la +33 de grade Celsius. Astfel, in zona de nord a țarii, se așteapta ploi de scurta durata, iar la sud și centru ploile ar putea fi insoțite de descarcari electrice. La noapte, valorile termice ale aerului vor cobori pana la +15 grade Celsius in nordul țarii, iar la centru și sud vom avea temperaturi de pana la +19 grade, respectiv +20 de grade. Ulterior, in timpul zilei, temperaturile maxime vor ajunge la +31 de grade in nordul țarii. La sud, mercurul in termometre va urca pana la +33 de grade Celsius,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

