Show-ul lui Ellen DeGeneres se încheie Show-ul prezentatoarei TV Ellen DeGeneres se va incheia in 2022, dupa 19 ani de existența. Emisiunea este una dintre cele mai de succes show-uri de divertisment din Statele Unite. Anul trecut, Ellen DeGeneres a fost acuzata de hartuire la locul de munca. Conform BBC, contractul actual al realizatoarei tv se incheie in 2022. Moderatoarea TV s-a aflat in centrul unei anchete interne derulate de WarnerMedia. Mai mulți angajați au denuntat faptul ca angajatii erau vizati de consecințe daca isi luau zile libere pentru probleme medicale sau familiale. „Ma gandeam sa ma opresc dupa al 16-lea sezon.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

