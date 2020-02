Stiri pe aceeasi tema

Fost președinte al Romaniei și primar general, Traian Basescu susține ca daca ar fi sa mai vrea o funcție de primar, cu siguranța ar alege sa candideze in Capitala.

Europarlamentarul Traian Basescu susține ca PNL trebuia sa dea OUG pe alegerea primarilor in doua tururi, in loc sa iși angajeze raspunderea. Basescu e convins ca CCR ar fi permis ca OUG-ul sa intre in vigoare.

Organizatia PSD Bucuresti a aprobat duminica, prin unanimitate de voturi, doua rezolutii prin care il sustine pe Marcel Ciolacu, la congres, pentru functia de presedinte al partidului si pe Paul Stanescu - pentru functia de secretar general, conform Agerpres.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, anunța ca PNL va ingheța toate legile care prevad mariri daca in Romania au loc alegeri anticipate. Ciolacu spune ca PNL va adopta masuri care vor duce la austreritate.

"PSD a fost supus unui atac continuu din partea tuturor, din partea multor forte din aceasta tara. In fapt, au vrut sa distruga acest partid si, din pacate, nu este prima oara. Uniti, cu incredere unii in altii, am rezistat si de data aceasta acestui atac. Am vazut cu totii in ultimele luni unde…

Seful organizatiei, Costel Alexe, a prezentat un raport succint al guvernarii, subliniind ca PSD se bate acum sa pastreze pensiile speciale, desi "a devalizat orasul si judetul Iasi". El a gasit si vinovatii pentru stagarea Iasului in ultimii 30 de ani: Constantin Simirad, Gheorghe Nichita si Maricel…

- Liderul filialei municipale PNL Iasi, deputatul Marius Bodea, sustine ca partidele de dreapta din Iasi vor avea discutii in perioada imediat urmatoare pentru a construi o alianta impotriva primarului Mihai Chirica la alegerile locale.

Liderul filialei municipale PNL Iasi, deputatul Marius Bodea, sustine ca este "indecenta" incercarea primarului Mihai Chirica de a se "cocota" pe victoria lui Klaus Iohannis din municipiu, precizand ca rezultatul se datoreaza iesenilor "demni si liberi", anunța news.ro.