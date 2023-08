Show penal la UNTOLD. A intervenit DIICOT

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției , Alina Gorghiu, a participat sambata la un concert din cadrul festivalului Untold de la Cluj. ”A fost atmosfera pe gustul meu! Pana și eu am voie sa respir, sa merg la un concert”, a spus Alina Gorghiu. Ea s-a pozat alaturi de un caine polițist. ”Mi-a facut placere sa cunosc vedeta…

- Pe langa Imagine Dragons și Martin Garrix, și Poliția Romana a facut show la Untold 2023. Agenți sub acoperire au reținut un barbat care vindea droguri in spațiul apropiat Cluj Arena. Despre barbatul prins in flagrant s-a aflat ulterior ca a vandut halucinogene ecstasy și 3-CMC și in zilele anterioare…

- Un barbat de 33 de ani din Cluj-Napoca a fost retinut dupa ce a fost prins in flagrant de politisti si procurorii DIICOT cand vindea droguri de mare risc - ecstasy si 3-CMC, in apropierea locului de desfasurare a festivalului Untold. Anchetatorii au stabilit ca el a mai vandut astfel de droguri si in…

- Sase indivizi au fost retinuti de DIICOT pentru savarsirea de trafic de droguri. Conform unui comunicat de presa publicat pe propriul site de DIICOT, miercuri, pe 19 iulie, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Ploiesti…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea a doi inculpati, cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc, in forma continuata.In cauza s a retinut faptul ca, in perioada…

- Ieri, 28 Iunie 2023, procurorii DIICOT Cluj au dispus reținerea a patru inculpați, aceștia fiind banuiți de trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fara drept, de operațiuni cu produce susceptibile de a avea efecte psihoactive. „La 28.06.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…