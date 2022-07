Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un video publicat pe TikTok, Grasu XXL este protagonistul unui incident neașteptat. Rapperul a stropit cu apa si l-a injurat pe un tanar care i-a reprosat ca promoveaza jocurile de noroc, la un concert din București.Polițiștii anunța ca au vazut imaginile și s-au sesizat din oficiu. In acest caz,…

- Furtuna cu ploaie torențiala, vant puternic și grindina de dimensiuni medii a dat traficul peste cap in București și a intarziat sau chiar a forțat devierea unor zboruri care trebuiau sa aterizeze pe Aeroportul Internațional Henri Coanda din Otopeni.

- Primul tramvai fabricat la Astra Arad din lotul de 100 contractat de municipalitatea din Bucuresti a fost incarcat, luni, pe doua trailere si a plecat spre Capitala, unde va intra in probe pe traseu peste cateva zile, urmand ca din august sa intre in circulatie regulata pe cea mai aglomerata linie.…

- Un incident a trimis, luni, in grija cadrelor medicale un baiat in varsta de 17 ani. Baiatul a fost lovit de un tramvai pe Bulevardul Timișoara din București, potrivit Antena3. Revenim cu detalii! The post Tanar de 17 ani lovit de un tramvai, in Capitala first appeared on Ziarul National .

- Circulatia, blocata in Sectorul 2 din Capitala, dupa ce un tramvai a deraiat, marți la pranz, și a intrat pe carosabil. Accidentul a avut loc la intersecția dintre Șoseaua Colentina și Strada Turmelor din Capitala. In urma acestui incident, traficul a fost restricționat pe sensul spre Piața Obor. Haos…

- Un tramvai a lovit in plin trei mașini, intr-o intersecție din București, dupa ce a trecut in viteza prin stația de langa, fara sa opreasca. Video disponibil: https://bit.ly/3N7zUHx Articolul Un tramvai lovește in plin mai multe mașini intr-o intersecție din Capitala apare prima data in Vremea noua…

- Un accident a avut loc, duminica, in Capitala, in zona Bulevardului Timisoara, unde un tramvai a lovit doua masini, intr-o intersectie. Accidentul este investigat de Brigada Politiei Rutiere si de Societatea de Transport Bucuresti.