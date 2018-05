Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 20 mai 2018, au avut loc extrageri pentru jocurile Loto 6 din 49, Joker, Loto 5 din 40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Iata care sunt numerele extrase duminica, 20 mai 2018, și vezi daca ai caștigat, in funcție de jocul la care ai participat: Loto 6 din 49, Joker sau Loto 5 din […] The…

- Duminica, 22 aprilie 2018, au avut loc extrageri pentru jocurile Loto 6 din 49, Joker, Loto 5 din 40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Iata care sunt numerele extrase! Vezi daca ai caștigat, in funcție de jocul la care ai participat. Numerele Loto 6 din 49. Duminica, 22 aprilie 2018, au avut loc noi…

- Loteria Romana organizeaza, duminica, o noua sesiune de extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile de joi, 12 aprilie, Loteria Romana a acordat 13.014 de castiguri in valoare totala de 838.692,83 lei.

- Joi, 12 aprilie 2018, au avut loc extrageri pentru jocurile Loto 6 din 49, Joker, Loto 5 din 40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Iata care sunt numerele extrase joi, 12 aprilie 2018, și vezi daca ai caștigat, in funcție de jocul la care ai participat: Loto 6 din 49, Joker sau Loto 5 din […] The post…

- Celebrul luptator de arte marțiale Conor McGregor a ajuns dupa gratii in urma cu cateva ore! Și asta dupa ce a fost implicat intr-un scandal monstru. Mai multe persoane au filmat scenele violente din timpul bataii din strada, transformata intr-un ring de box. In varsta de 29 de ani, irlandezul Conor…

- EXTRAGERE LOTO 6/49 Duminica, 18 martie 2018, au avut loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Super Noroc și Loto 5/40. Astazi insa, s-a caștigat premiul cel mare, la categoria I ! Duminica, in cadrul extragerilor, s-a caștigat premiul la categoria I la 5 din 40. Caștigul este in valoare…

- Numerele extrase duminica, 18 martie 2018, la jocurile Loto:Loto 6/49: 9 37 41 33 47 25 Joker: 6 24 27 23 10 + 1Loto 5 din 40: 5 25 28 37 23 36Noroc: 9 2 4 1 1 4 5Super Noroc: 4 1 9 2 0 7Noroc Plus: 4 5 9 4 3 6Reportul la Loto 6 din 49 inainte de extragerea…

- Joi, 8 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 4 martie, Loteria Romana a acordat 35.446 de castiguri in valoare totala de 1.876.927,86 ...